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Многоуровневые квартиры в Херцег-Нови, Черногория

Многоуровневые квартиры В архив
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID 987 Продается дуплекс в Баошичи, Херцег Нови Дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от П…
€270,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 4
Этаж 2
ID 864 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови.   Расположена в самом центре…
€325,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
€450,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
€340,000
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