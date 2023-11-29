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Многоуровневые квартиры в Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры
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4 объекта найдено
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Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
3
2
ID 987 Продается дуплекс в Баошичи, Херцег Нови Дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от П…
€270,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
4
2
ID 864 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови. Расположена в самом центре…
€325,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
16
6
278 м²
5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
€450,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
3
2
136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
€340,000
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