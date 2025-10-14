Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо с видом на море в Gornja Lastva, Черногория

Кондо 3 комнаты в Gornja Lastva, Черногория
Кондо 3 комнаты
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Новый современный жилой комплекс в одном из самых развитых по инфраструктуре городов Черного…
$482,848
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
