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Дома в Golubovci City Municipality, Черногория

4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Golubovci City Municipality, Черногория
Дом 4 спальни
Golubovci City Municipality, Черногория
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Код объекта - 2.25.11.7684  Дом находится в Дубраве, Барская ривьера. Площадь дома 120 м2. У…
€110,000
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Дом 4 спальни с террасой в Golubovci City Municipality, Черногория
Дом 4 спальни с террасой
Golubovci City Municipality, Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Код объекта - 1.25.11.4766Двухэтажный дом в Доброй воде(Дубрава), общей площадью 200м2, на у…
€120,000
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Дом 7 спален в Golubovci City Municipality, Черногория
Дом 7 спален
Golubovci City Municipality, Черногория
Количество спален 7
Площадь 150 м²
Код объекта - 2.25.11.2487Двухэтажный дом в Дубраве. Площадь дома 150м2, участок земли 200м2…
€130,000
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Вилла с террасой в Golubovci City Municipality, Черногория
Вилла с террасой
Golubovci City Municipality, Черногория
Площадь 460 м²
Код объекта - 1.25.728.1363Барская ривьера, Дубрава. Трехэтажная каменная вилла в живописном…
€450,000
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Параметры недвижимости в Golubovci City Municipality, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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