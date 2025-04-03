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Дома в Golubovci, Черногория

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Gornji Vukovci, Черногория
Дом 4 спальни
Gornji Vukovci, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом 200 м2 + отдельный дом 30 м2. Расположен по дороге в Подгорицу из Бара, район Голубовцы.…
$334,643
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Дом 6 спален в Gornji Vukovci, Черногория
Дом 6 спален
Gornji Vukovci, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Дом 600м2 на участке 1600м2 в удобном расположении между Подгорицей и Скадарским озером. Дом…
$680,082
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Дом 3 спальни в Gornji Vukovci, Черногория
Дом 3 спальни
Gornji Vukovci, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается трехкомнатный дом 110 м2. Расположен в пригороде Подгорицы, район Махала, в 10 км.…
$156,822
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