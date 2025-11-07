Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Зета
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Общине Зета, Черногория

1 объект найдено
Дом 6 спален в , Черногория
Дом 6 спален
, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Дом 600м2 на участке 1600м2 в удобном расположении между Подгорицей и Скадарским озером. Дом…
$1,22 млн
Realting.com
Параметры недвижимости в Общине Зета, Черногория

Realting.com
