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Жилье в Общине Зета, Черногория

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дома
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10 объектов найдено
Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
beautiful, fully furnished family house of 120 m², located on a spacious and landscaped plot…
$289,687
НДС
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Площадь 3 400 м²
Редкая возможность приобрести строящийся семейный дом, расположенный на большом участке площ…
$348,946
НДС
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Дом 6 спален в , Черногория
Дом 6 спален
, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Дом 600м2 на участке 1600м2 в удобном расположении между Подгорицей и Скадарским озером. Дом…
$1,22 млн
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Дом 1 спальня в Balabani, Черногория
Дом 1 спальня
Balabani, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Современный новый дом площадью 79 м2 с участком площадью 505 м2 предлагается для продажи в т…
$151,175
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Отличная возможность приобрести семейный дом с большим частным двором в мирном поселении Бот…
$139,957
НДС
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
красивый, полностью меблированный семейный дом площадью 120 м2, расположенный на просторном …
$289,687
НДС
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Дом 3 спальни в Mataguzi, Черногория
Дом 3 спальни
Mataguzi, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Расположенный в тихом и зеленом районе Матагужи, недалеко от Подгорицы, этот современный нед…
$184,201
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Вилла 1 комната в , Черногория
Вилла 1 комната
, Черногория
Число комнат 1
Площадь 4 200 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести просторное поместье в спокойной обстановке Т…
$516,487
НДС
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Дом 4 спальни в Mahala, Черногория
Дом 4 спальни
Mahala, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Каменный дом общей площадью 200м2 в самом центре поселения Golubovci. Дом состоит из 4 кварт…
$294,467
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Дом 4 спальни в Mahala, Черногория
Дом 4 спальни
Mahala, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом 200 м2 + отдельный дом 30 м2. Расположен по дороге в Подгорицу из Бара, район Голубовцы.…
$334,643
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Параметры недвижимости в Общине Зета, Черногория

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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