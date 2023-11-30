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Виллы в Golubovci City Municipality, Черногория

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1 объект найдено
Вилла с террасой в Golubovci City Municipality, Черногория
Вилла с террасой
Golubovci City Municipality, Черногория
Площадь 460 м²
Код объекта - 1.25.728.1363Барская ривьера, Дубрава. Трехэтажная каменная вилла в живописном…
€450,000
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Параметры недвижимости в Golubovci City Municipality, Черногория

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