Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Donja Lastva
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Donja Lastva, Черногория

Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Количество этажей 3
ID 1373 🏡 ЭЛИТНЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОНЬЕЙ ЛАСТВЕ – ЖИЗНЬ НА УРОВНЕ ПРЕМИУМ 📍 Локация: Тиват…
$501,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Таунхаус в Donja Lastva, Черногория
Таунхаус
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти