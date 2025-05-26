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Квартиры-студии с бассейном в Donja Lastva, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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