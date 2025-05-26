Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Donja Lastva
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Donja Lastva, Черногория

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира-студия площадью около 20 м2 на первом этаже + антресоль площадью 10 м2 + открытое п…
$599
Оставить заявку
Студия 1 комната в Donja Lastva, Черногория
Студия 1 комната
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Продается квартира в великолепной локации - Донья Ластва, Тиват. Продается современная дв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти