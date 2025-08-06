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Пентхаусы с садом в Donja Lastva, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продается прекрасная свежая квартира с панорамными видами на город Тиват и Порто Монтенегро.…
$469,513
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Donja Lastva, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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