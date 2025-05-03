Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Доброте, Черногория

виллы
44
32 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
В тихом районе Котора, Доброте, продается дом всего в 30 метрах от моря. Дом общей площадью …
$882,625
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 198 м²
Уникальный земельный участок с каменным домом на первой линии моря и разрешением на строител…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 160 м²
D11-018. Каменный дом для ремонта недалеко от пляжа Продается прекрасный каменный дом, распо…
$469,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 3
D11-003. Лучшее предложение - Каменный дом в Доброте, Kotor   для продажи - дом, чья часть…
$309,092
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 6 комнат в Доброта, Черногория
Дом 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Д11-043. Каменный дом с видом на море, и большой участок еще для одного объекта Продается - …
$1,64 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продажа Котор № 5024. Предлагаем на продажу великолепный дом в Которе, всего в 150 метрах от…
$353,596
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Дом 4 спальни в Доброта, Черногория
Дом 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Старинный четырёхэтажный каменный особняк на первой лин…
$1,70 млн
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Стильная, современная вилла в Доброте с панорамными видами на море в 2 минутах от моря. Дом…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 10 комнат в Доброта, Черногория
Дом 10 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 8
Площадь 396 м²
Предлагаем на продажу комфортабельный трехэтажный дом площадью 396 кв метров. Дом расположен…
$540,736
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 490 м²
Элитный каменный особняк на 1 линии моря со своим причалом в пос. Доброта - идеальное место …
$2,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$944,777
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
D11-002. Каменный дом недалеко от моря в Доброте, КоторПродается. Каменный дом с участком н…
$648,106
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 6 спален в Доброта, Черногория
Дом 6 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается уютный трехэтажный дом в красивом городке Люта недалеко от Котора.Этот просторный …
$510,879
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Особняк 15 комнат в Доброта, Черногория
Особняк 15 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 15
Площадь 450 м²
Представляем изысканную каменную виллу, расположенную на берегу залива в живописном районе к…
$3,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Доброта, Черногория
Дом 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Д5-142. Резиденция мечты на первой береговой линии Доброты, КоторПотрясающий дом в Доброте, …
$2,59 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 415 м²
Отреставрированная каменная вилла на первой линии моря в Доброте - высокий инвестиционный по…
$2,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Старый, каменный палаццио на 1 линии моря - по старинной лестнице до моря 3 метра. Дом наход…
$805,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Доброта, Черногория
Дом 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
D11-076. Stone house with a parking, for reconstruction in Dobrota, next to the a sea and pr…
$277,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Вилла находится на побережье Боко-Которского залива в поселке с прекрасным названием Доброта…
$716,484
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Просторная вилла с потрясающим видом на Боко-Которский залив, находится всего в 150 метрах о…
$697,882
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 спален в Доброта, Черногория
Дом 5 спален
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Продается комплекс из трех зданий в Бока-Которской бухте, Рисанский залив, Моринь, подъезд к…
$1,56 млн
Оставить заявку
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Доброта, Черногория
Дом 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Этаж 3
Эксклюзивное предложение квартир в новом элитном комплексе в Доброте, Бока-Которский заливНа…
$587,737
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти