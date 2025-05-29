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Отели в Доброте, Черногория

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 500 м² в Доброта, Черногория
Отель 500 м²
Доброта, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается действующий отель в Которе, рядом со старым городом. Отель состоит из: • 9 обо…
Цена по запросу
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