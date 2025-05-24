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Коттеджи с видом на горы в Черногории

Будва
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2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Кунье, Черногория
Коттедж 4 комнаты
Кунье, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Утеха, Барская ривьера. Дом площадью 155м2 расположен на участке …
$182,540
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Коттедж 5 комнат в Тиват, Черногория
Коттедж 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
$523,828
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