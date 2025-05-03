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Квартиры с видом на горы в Цетиньем, Черногория

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1 объект найдено
Квартира в Цетинье, Черногория
Квартира
Цетинье, Черногория
Продается большой участок площадью 2 000 000 м² в Кобильи До, муниципалитет Цетине.Этот земе…
$2,26 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Цетиньем, Черногория

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