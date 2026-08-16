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Квартиры в Цетиньем, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Цетинье, Черногория
Квартира 1 комната
Цетинье, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Цена: €139 000 Современная и полностью меблированная двухкомнатная квартира доступна для про…
$159,019
НДС
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Параметры недвижимости в Цетиньем, Черногория

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