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Жильё в Bukovik, Черногория

3 объекта найдено
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Bukovik, Черногория
Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Bukovik, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 388 м²
D11-015. Каменная вилла с потрясающим видом на море в тихом районеПродается - удивительная в…
€945,000
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Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Bukovik, Черногория
Вилла 6 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Bukovik, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 466 м²
Продажа: вилла с бассейном на  Будванской ривьере, рядом с Петровац Площадь объекта: всего …
€740,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня с видом на горы в Bukovik, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на горы
Bukovik, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац!Двухкомнатная…
€160,000
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Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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