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Таунхаусы с гаражом в Будве, Черногория

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2 объекта найдено
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
4 таунхауса в 1 корпусе. Площадь от 220 м2 до 224 м2 от 670 000 €.  Удобства: 3 этажа + м…
$694,887
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GATE Realty
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Таунхаус 5 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
9 таунхаусов в 3х отдельных корпусах. Срок сдачи - 12.2024 Удобства: 4 этажа + мезонин, 4…
$674,144
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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