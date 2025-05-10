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Таунхаусы с видом на горы в Будве, Черногория

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1 объект найдено
Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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