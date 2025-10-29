Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Будве, Черногория

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Продается современная однокомнатная квартира площадью 43 кв.м. в строящемся жилом комплексе …
$111,895
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти