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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Общине Будва, Черногория

Будва
7
Бечичи
3
Коммерческое помещение Удалить
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13 объектов найдено
Коммерческое помещение 60 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 60 м²
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Аренда Будва №4967. Офисное помещение 60м2 сдается на годовую аренду рядом с главным бульвар…
$625
в месяц
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Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$116
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 654 м² в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение 654 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 654 м²
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ: Коммерческое помещение расположено у входа в КОМПЛЕКС «ПРЕМИУМ» КЛ…
$11,458
в месяц
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GATE Realty
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Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$116
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва, Черногория
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Аренда Будва № 5060 Сдается Коммерческое помещение в центре города в Будве. Площадь 45м2. Во…
$1,569
в месяц
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Коммерческое помещение 46 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 46 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Недвижимость ЧерногорииСдается функциональное коммерческое помещение площадью 46 м², располо…
$1,395
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 78 м² в Boreti, Черногория
Коммерческое помещение 78 м²
Boreti, Черногория
Площадь 78 м²
ОСОБЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ: Коммерческое помещение расположено на первом этаже жилого здания.В…
$2,338
в месяц
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GATE Realty
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Коммерческое помещение в Рафаиловичи, Черногория
Коммерческое помещение
Рафаиловичи, Черногория
#Rent_commercial_Rafailovići ID 0 Rent a beauty salon in Rafailovići, in the Palacio Del…
$84,037
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Коммерческое помещение 220 м² в Boreti, Черногория
Коммерческое помещение 220 м²
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Аренда Бечичи № 6034. Предлагаются в аренду коммерческие помещения площадью 440 м² и 220 м² …
$2,388
в месяц
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Коммерческое помещение 150 м² в Рафаиловичи, Черногория
Коммерческое помещение 150 м²
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 150 м²
ID 0📍 Арендуйте салон красоты в Рафаиловичах, в отеле Palacio Del Mar, первая линия у моря!🔖…
$6,976
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Коммерческое помещение 93 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 93 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 93 м²
Недвижимость Черногория, БудваСдаётся в аренду коммерческое помещение в районе Розино, на об…
$2,907
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 300 м² в Бечичи, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Бечичи, Черногория
Площадь 300 м²
Этаж 1
Аренда ID3599. Предлагается в аренду офисное помещение в Skyline Resort, находится на призем…
$8,274
в месяц
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Коммерческое помещение 205 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 205 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 205 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность арендовать коммерческое помещение в одном из самых …
$4,070
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Общине Будва, Черногория

с гаражом