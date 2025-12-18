Показать объекты на карте Показать объекты списком
Жилье в Brezine, Черногория

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в VIII, Черногория
Квартира 1 комната
VIII, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2
Продажа ID7107. Квартира в тихом жилом районе среди сосен и оливковых рощ с видом на море. К…
$129,070
Вилла в Брежине, Черногория
Вилла
Брежине, Черногория
Property Description Подгорица, Verde Village — Виллы в…
Цена по запросу
Параметры недвижимости в Brezine, Черногория

