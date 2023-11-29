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Земельные участки в Биела, Черногория

7 объектов найдено
Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Участок расположен в Биела, примерно в 1 км от моря, с красивым видом на море и горы Тихое м…
€260,000
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Площадь 732 м²
Urbanized plot with sea view for sale in Bijela in Herceg Novi.The plot is located in a grea…
€149,000
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Площадь 660 м²
Land for sale near the Adriatic Road in Bijela.This plot is located in one of the best locat…
€161,000
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Площадь 785 м²
Urbanized plot for sale in a great location in Bijela.This plot is located in a great locati…
€125,000
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Биела, участок под застройку площадью 660 м2. Участок расположен между Адриатической магистр…
€174,900
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Площадь 2 000 м²
Урбанизированный участок с потрясающим видом на море, расположенный в Биеле, в 10 км от Герц…
€242,000
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Земельные участки в Биела, Черногория
Земельные участки
Биела, Черногория
Урбанизированный земельный участок в Биеле, 10 км от Герцег-Нови и 5 км от парома. Участок н…
€337,000
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