  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бар
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Баре, Черногория

Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
К продаже предлагается роскошный пентхаус в центре Бара, Zetagradnje. 135 м² общая 95 м² жи…
$466,814
Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Пентхаус 113 м2 в Баре. Пентхаус в новом доме в 150 м от моря с видом на море!  Отличная л…
$430,406
Параметры недвижимости в Баре, Черногория

