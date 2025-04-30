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Долгосрочная аренда домов в Общине Бар, Черногория

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Dindinovici, Черногория
Дом 3 спальни
Dindinovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 3
Расположенный в живописном районе Занковичи в Баре, этот потрясающий дом предлагает общую пл…
Цена по запросу
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Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
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