  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Общине Бар, Черногория

Бар
8
17 объектов найдено
Апартамены в отеле PMTR Residence в Бар, Черногория
Апартамены в отеле PMTR Residence
Бар, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/8
Лучшая локация: центр Бара, рядом парк, спортивный центр и стадион, набережная, до пляжа 10 …
$582
в месяц
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Отремонтированная квартира площадью 48 м2 в самом сердце бара - Move-in Ready Расположени…
$128,005
в месяц
Земельные участки в Кунье, Черногория
Земельные участки
Кунье, Черногория
Площадь 307 м²
Расстояние до моря: 940 м пешком Вид: Панорамный вид на Адриатическое море Размер: 307 м2 Об…
$38,401
в месяц
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
133#4131 Аренда роскошной двухкомнатной квартиры в городе Бар Квартира будет доступна с …
$946
в месяц
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
ID BR-119/07  Сдаётся светлая квартира с 2 спальнями в Шушане, рядом со школой Анто Джедо…
$984
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
ID BR-118/07  Сдаётся светлая квартира с 1 спальней в Шушане, рядом со школой Анто Джедов…
$752
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Дом 3 спальни в Dindinovici, Черногория
Дом 3 спальни
Dindinovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 3
Расположенный в живописном районе Занковичи в Баре, этот потрясающий дом предлагает общую пл…
Цена по запросу
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
D BR-118/07 Сдаётся двухуровневая квартира в центре Бара — полный комфорт для жизни Эт…
$787
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Челуга, Черногория
Квартира 2 комнаты
Челуга, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
ID BR-120/07 Сдаётся современная квартира с 1 спальней в новом комплексе с бассейном, Бар…
$694
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Utrg, Черногория
Квартира 3 комнаты
Utrg, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Аренада Подличак № 2762. Сдаётся квартира с 2 спальнями и с красивым, современным ремонтом. …
$1,655
в месяц
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 36 м²
#4124📍 Аренда студии с 01.01.25 в городе БарРасположение: Faros Hotel, Soho City DistrictПло…
$420
в месяц
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Бар, Черногория
Квартира 3 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 3
Площадь 125 м²
ID 0314 Сдается трехкомнатная квартира в районе ​​Šušanj, Bar Площадь ​​125м2 на первом …
$1,147
в месяц
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Томба, Черногория
Дом 3 комнаты
Томба, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ID BR-121/08 Сдаётся новый современный дом с 2 спальнями, Бар, Томба Этажность: 1 Спа…
$926
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Офис 256 м² в Добра Вода, Черногория
Офис 256 м²
Добра Вода, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Этаж 1
Office space for rent in a new building in Bar, Dobra Voda, in an excellent location near th…
$5,818
в месяц
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Шушань, Черногория
Дом 3 комнаты
Шушань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
ID BR-122/08 Сдаётся дом с 2 спальнями, Бар, Шушань Этажность: 1 Спальни: 2 Санузлы:…
$694
в месяц
Агентство
Black Mount
Языки общения
English, Русский, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Вилла 5 спален в Кунье, Черногория
Вилла 5 спален
Кунье, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 2
Villa je na Utjehi kod Bara.280 m25 spavaći sobi2 kupatilaSaunaBazenRoštilj5 TerasaParking
$1,746
в месяц
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Коммерческое помещение 180 м² в Белиши, Черногория
Коммерческое помещение 180 м²
Белиши, Черногория
Площадь 180 м²
Просторное коммерческое помещение в аренду в городе Бар. Благодаря своему привлекательному р…
$3,142
в месяц
Агентство
CRASSULA Estate
Языки общения
English, Русский, Crnogorski

