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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Общине Бар, Черногория

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Бар
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4 объекта найдено
Дом 2 спальни в 36 a, Черногория
Дом 2 спальни
36 a, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Продажа недвижимости: Бар, Шушань — роскошные таунхаусы в Черногории с видом на море располо…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Дом 2 спальни в 36 a, Черногория
Дом 2 спальни
36 a, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Продажа недвижимости: Бар, Шушань — роскошные таунхаусы с видом на море расположены в Черног…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mazur EstateMazur Estate
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Сдается вилла на 1-ой линии со своим пляжем и бассейном! Вилла находится в уютном местечке У…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
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