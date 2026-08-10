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Долгосрочная аренда домов с гаражом в Общине Бар, Черногория

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Бар
3
3 объекта найдено
Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Площадь 497 м²
На самом берегу Адриатического моря в местечке Утеха в 8 км. от г. Бар построена вилла общей…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 4 спальни в Добра Вода, Черногория
Дом 4 спальни
Добра Вода, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Дом с видом на море. Аренда дома, расположенного на участке 788 м2 Дом площадью 200 м2. …
$1,395
в месяц
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Сдается вилла на 1-ой линии со своим пляжем и бассейном! Вилла находится в уютном местечке У…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Mazur EstateMazur Estate
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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