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Пентхаусы с террасой в Общине Бар, Черногория

Бар
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Добра Вода
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
$364,472
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
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Параметры недвижимости в Общине Бар, Черногория

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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