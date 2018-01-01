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Property North

Мальта, Tamarisk Triq it-Tramuntana Mellieha, SPB 1921 Malta
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Property North
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2016
Языки общения
Языки общения
English, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
propertynorth.mt
Описание

Property North упрощает работу своих клиентов на рынке недвижимости. Для достижения высоких результатов мы объединяем свой опыт и использование новейших цифровых технологий. Благодаря передовым технологиям мы создаем фотографии с расширенным динамическим диапазоном и виртуальные туры, что помогает нашим клиентам гораздо легче ориентироваться на рынке недвижимости.

 

Услуги

Мы также предоставляем профессиональные услуги в процессе приобретения или продажи недвижимости на Мальте, особенно в северном и центральном регионе, а также подборке уникальных домов и таунхаусов по всей Мальте. Мы специализируемся на продаже недвижимости и поддерживаем своих клиентов на протяжении всего рабочего процесса. Кроме того, мы можем порекомендовать вам других специалистов, включая нотариусов и архитекторов, а также направить вас в банки для получения кредита на покупку желаемой недвижимости.

Наши агенты на Мальте
Stephen Borg
Stephen Borg
26 объектов
Агентства рядом
Alliance
12 объектов

Alliance - это недавно созданный бренд агентства недвижимости, который основан на существующей сети стратегически расположенных офисов по всей Мальте, а также на обширных знаниях, профессиональном опыте и крепких личных отношениях его партнеров-основателей.

Корпоративная структура Альянса поддерживается новейшими технологиями и расширенной командой профессиональных экспертов для расширения индивидуальных возможностей каждого члена.

Эффективное постоянное обучение в собственной Alliance Academy будет способствовать высочайшему уровню удовлетворенности заинтересованных сторон и поможет создать самую инновационную сетевую платформу для инвесторов в недвижимость на Мальте и Гозо.

Pierre Faure Real Estate Ltd.
11 объектов
Наше агентство начало свою историю в 2002 году с небольшого офиса в отеле «Westin Dragonara Resort» в Сент-Джулиансе. Вскоре после того, как Мальта присоединилась к Европейскому Союзу, стало очевидно, что нам нужно увеличить персонал и пространство. Поэтому мы приняли решение инвестировать средства в наши собственные современные офисы в Та-Шбише — городе, которой мы до сих пор зовем своим домом. Несмотря на то, что уже более 15 лет нас знают на Мальте как авторитетное агентство недвижимости, наш опыт в области недвижимости еще более обширен. Основатель и управляющий директор компании Пьер Фор занимается продажей недвижимости с 1980 года. Он знаменит своим неугасающим стремлением к успеху и нестандартным мышлением. Специалисты компании «Pierre Faure Real Estate» отличаются не только богатым профессиональным опытом и глубокими знаниями местного рынка, но также дружелюбием и непоколебимыми моральными принципами. Мы верим и понимаем, что достигнем лучших результатов исключительно при совместной работе — в команде, которая стремится не только помочь вам найти ваш идеальный дом или успешно инвестировать средства, но и получить удовольствие от процесса! Наше кредо: Будь Честным, Добрым, Усердно Трудись, Оставайся Скромным и Много Улыбайся. Наша репутация основана на профессиональном обслуживании и, самое главное, личном внимании. Мы с гордостью можем сказать, что являемся ведущим бутик-агентством недвижимости на Мальте и острове Гозо.
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