Pierre Faure Real Estate Ltd.

Описание

Наше агентство начало свою историю в 2002 году с небольшого офиса в отеле «Westin Dragonara Resort» в Сент-Джулиансе. Вскоре после того, как Мальта присоединилась к Европейскому Союзу, стало очевидно, что нам нужно увеличить персонал и пространство. Поэтому мы приняли решение инвестировать средства в наши собственные современные офисы в Та-Шбише — городе, которой мы до сих пор зовем своим домом. Несмотря на то, что уже более 15 лет нас знают на Мальте как авторитетное агентство недвижимости, наш опыт в области недвижимости еще более обширен. Основатель и управляющий директор компании Пьер Фор занимается продажей недвижимости с 1980 года. Он знаменит своим неугасающим стремлением к успеху и нестандартным мышлением. Специалисты компании «Pierre Faure Real Estate» отличаются не только богатым профессиональным опытом и глубокими знаниями местного рынка, но также дружелюбием и непоколебимыми моральными принципами. Мы верим и понимаем, что достигнем лучших результатов исключительно при совместной работе — в команде, которая стремится не только помочь вам найти ваш идеальный дом или успешно инвестировать средства, но и получить удовольствие от процесса! Наше кредо: Будь Честным, Добрым, Усердно Трудись, Оставайся Скромным и Много Улыбайся. Наша репутация основана на профессиональном обслуживании и, самое главное, личном внимании. Мы с гордостью можем сказать, что являемся ведущим бутик-агентством недвижимости на Мальте и острове Гозо.