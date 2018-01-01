Alliance
Мальта, 143 Duplex 1 Tower Road Sliema SLM 1603
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
English
Веб-сайт
Описание
Alliance - это недавно созданный бренд агентства недвижимости, который основан на существующей сети стратегически расположенных офисов по всей Мальте, а также на обширных знаниях, профессиональном опыте и крепких личных отношениях его партнеров-основателей.
Корпоративная структура Альянса поддерживается новейшими технологиями и расширенной командой профессиональных экспертов для расширения индивидуальных возможностей каждого члена.
Эффективное постоянное обучение в собственной Alliance Academy будет способствовать высочайшему уровню удовлетворенности заинтересованных сторон и поможет создать самую инновационную сетевую платформу для инвесторов в недвижимость на Мальте и Гозо.
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