Мальта переживает бум на рынке недвижимости. Что этому способствует?

Май стал лучшим месяцем в истории для рынка недвижимости Мальты — в этом месяце на рынке было рекордное количество предложений. Новостью поделилась Ассоциация застройщиков Мальты (MDA).

За последний год количество предварительных договоров купли-продажи на Мальте увеличилось на 16%, а объём продаж по этим сделкам вырос на 25%.

С января по май 2023 года количество сделок по приобретению недвижимости на Мальте возросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 6976 сделок. Объём продаж также увеличился на 19%, превысив 1,9 млрд евро.

Что поспособствовало такой динамике? Члены MDA связывают это с благоприятными рыночными условиями, сильной экономикой и постоянными инвестициями в развитие сектора недвижимости.

«Рекордные показатели продаж в мае являются свидетельством силы и устойчивости нашей отрасли. Несмотря на проблемы, связанные с глобальной пандемией, мальтийский рынок недвижимости продемонстрировал значительный рост, укрепив свои позиции в качестве основного направления для инвестиций» — заявил Майкл Стивала, президент Ассоциации застройщиков Мальты.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с правительством, регулирующими органами и нашими членами, чтобы обеспечить дальнейший успех и развитие отрасли недвижимости на Мальте» — заключил он.