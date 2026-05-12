Гражданство Мальта

Срок получения: от 12 месяцев
Расходы: от
$690,000
О программе иммиграции

Гражданство Мальты может быть предоставлено в рамках государственной программы "Золотая виза".

Это программа резидентства, в зависимости от инвестиций, которая предоставляет гражданам, не являющимся гражданами ЕС, вид на жительство через квалифицированные инвестиции. Она обеспечивает доступ в страны Шенген Соглашения и это путь к постоянному месту жительства и гражданству.

Программы «Золотой визы» предоставляют полное гражданство и паспорт. Золотые визы предлагают постепенный путь с возможным получением гражданства после нескольких лет проживания.

Мальта входит в категорию стран, которые предлагают такой путь получения гражданства.

Дополнительные услуги к программе:

  • подбор недвижимости под индивидуальный заказ: продажа, аренда;
  • сопровождение сделок с недвижимостью;
  • оценка недвижимости;
  • открытие компании;
  • разрешительная документация для бизнеса;
  • банковский счет;
  • постановка на учет в налоговых и таможенных органах;
  • медицинское страхование;
  • водительские права;
  • сопровождение бизнеса (бухгалтер+юрист+банкир);
  • АстроКартоГрафия.
Преимущества
Срок получения
от 12 месяцев
Расходы
от
$690,000
Длительность
36 месяцев
Требования к заявителю
  • Возраст от 18 лет;
  • Действительный заграничный паспорт сроком действия не менее 6 месяцев;
  • Нет судимости;
  • Хорошее здоровье по базовым медицинским показателям;
  • Подтвержденный финансовый статус для реализации программы;
  • Легальное происхождение денег.
Документы
Документы для заявителя Документы для членов семьи
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Источник происхождения средств;
  • Банковское рекомендательное письмо - заверенное письмо от банка, датированное в течение последних 6 месяцев;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Документы о семейном положении: свидетельство о браке, свидетельство о разводе, свидетельство о смерти супруга, если применимо;
  • Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, если источник дохода связан с компанией, нотариально заверенное и с апостилем страны, выдавшей такое свидетельство;
  • Нотариально заверенные копии документы на иждивенцев, если такие имеются;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
  • Копия заграничного паспорта, сроком действия не менее 6 месяцев на момент подачи заявки. Нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала паспорт;
  • Копия свидетельства о рождении, нотариально заверенная с апостилем страны, которая выдала документ;
  • Фотография - высокое разрешение в формате JPEG;
  • Справка о несудимости, выданное полицией страны проживания или гражданства, сроком действия 3 месяца до момента подачи заявки;
  • Подтверждение адреса - сертифицированный счет за коммунальные услуги, договор аренды, документ о праве собственности или аналогичный, с полным адресом;
  • Отчет о медицинском осмотре - заполненная медицинская форма, подтверждающая состояние здоровья за последние 6 месяцев;
  • Иные документы, по запросу компетентного органа. 
