Как жить и развивать бизнес на Мальте? В стране запустили новую программу для стартаперов

На Мальте запустили заманчивую программу для стартаперов — инвестировав в страну и развивая на ее территории свой бизнес, они могут получить ВНЖ. Условия и подробности — далее.

Новая мальтийская программа называется «Startup Residence» и является конкурсной. Она создана для граждан из стран, не входящих в ЕС.

Для чего проект разработали? Для привлечения инновационных стартапов на Мальту, для того чтобы иностранцам было легче создавать и развивать стартапы, а также для поддержки основателей/соучредителей/сотрудников проекта и их ближайших родственников в процессе иммиграции.

Что дает эта программа? Предоставляет вид на жительство сроком на 3 года с возможностью продления еще на 5 лет.

Главные требования для участия в программе:

нужно быть учредителем или соучредителем предприятия, зарегистрированного не более 7 лет в любой точке мира (включая Мальту);

иметь конкретное намерение развивать свой бизнес в этом государстве;

от одного стартапа на программу может подаваться максимум 6 человек;

инвестировать в страну не менее 25,000 евро (в случае, если более четырех соучредителей подают заявку на получение ВНЖ, необходимо вложить по 10,000 евро на каждого дополнительного человека);

еще нужно в это время жить и платить налоги на Мальте.