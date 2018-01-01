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Недвижимость VGP Park Kekava

Кекава, Латвия
от
€9,200
;
9
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О комплексе

VGP парк Кекава В стратегически выгодном месте-у автомагистралей A7 (Via Baltica) и A5 (Рижская кольцевая дорога). Доступ: - прямой съезд/съезд на шоссе; - отличный доступ к основным дорогам; - очень высокие стандарты строительства; - удобный доступ к центру Риги. Производственные мощности и поставщики услуг: - достаточная рабочая сила доступна; - предложение готовых помещений в соответствии с требованиями заказчика; - доступна вся инфраструктура.
Местонахождение новостройки
Кекава, Латвия

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Недвижимость VGP Park Kekava
Кекава, Латвия
от
€9,200
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Filozofu Rezidence
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от
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Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Предлагаются к продаже квартиры в новом проекте "Filozofu rezidence" с видом на Даугаву и пейзажи старого города. “Filozofu Rezidence” расположен в Пардаугаве, в ухоженном районе площадью 4200 квадратных метров, в 20 минутах ходьбы от Старого города. Вся необходимая инфраструктура (общественный транспорт, торговые центры, учебные и спортивные сооружения и т.Д.) доступны на месте. Проект объединяет 2 многоэтажных здания (22 этажа и 23 этажа) с террасами и балконами разных размеров и направлений, соединенных подземной автостоянкой для более чем 100 автомобилей . Уникальной особенностью архитектуры проекта является расположение первого жилого этажа, который построен на высоте 14 метров над землей. На уровне земли под крышей, спроектированной как второй этаж здания, находятся детские, пинг-понг и баскетбольные площадки. Здания имеют “KONE” звукоизоляционные, скоростные дизайнерские лифты. Для обеспечения безопасности предусмотрена круглосуточная охрана, камеры видеонаблюдения, домофоны, системы сигнализации. В проекте 115 квартир с 1 до 4 спальнями. Предлагаются апартаменты площадью от 39 м² до 258 м². В каждой квартире есть балкон и панорамные окна с прекрасным видом на город. Высота потолков в квартирах - 2,91м до 10 этажа, выше - 3,11м, на крыши - 3,20м. Входные двери В квартирах изготавливаются на заказ в Германии с отделкой из ясеня и нержавеющей стали. Пентхауз : 3-х уровневая квартира с 7м высокими потолками в гостиной. Панорамные окна. На первом уровне находится гостиная, кабинет и кухня, отделенная от приемной, просторная гостиная. В торой уровень имеет спальни, в каждой квартире есть главная спальня (Master bedroom). Третий уровень квартиры занимает большая терраса площадью 100 - 200 м², окруженная стеклянными стенами высотой 3 м. "Filozofu rezidence"соответствует требованиям безопасности и комфорта проектов Премиум класса.
Alfrēda apartamenti
Alfrēda apartamenti
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от
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Агентство: REALAT real estate
Люкс апартаменты «Альфреда». Откройте для себя Северный Париж! В двух шагах от исторического центра Риги мы бережно отреставрировали один из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и превратили его в клубный жилой дом класса «люкс». Теперь вы можете купить элитную квартиру в одном из самых уютных уголков Северной Европы, в городе с многовековой историей и богатыми культурными традициями. 36 роскошных апартаментов свободной планировки с каминами и балкончиками уже ждут своих владельцев. Эти квартиры позволят вам воплотить в жизнь свое представление о красоте и комфорте, реализовать любой дизайнерский замысел. В доме предусмотрено все для вашего удобства и эстетического удовольствия. На улицах и кварталах, окружающих дом «Альфреда», для вас открыто множество магазинов и ресторанов, салоны красоты и спортивные центры, торговые и развлекательные заведения. Всего в 10 минутах от дома – исторический центр Старая Рига, в 5 минутах – центральный городской вокзал, а совсем рядом – великолепные городские парки, Рижский цирк и Латвийская национальная опера. Ищете место для спокойного отдыха? Всего в 25 километрах от Риги расположен приморский город-курорт Юрмала с великолепными белыми пляжами, где можно насладиться природой, поправить здоровье и испробовать все виды активного досуга. Наслаждайтесь жизнью в самом сердце спокойного, благородного города, который откроет для вас окно в Европу и подарит множество новых возможностей!
A6 Logistics Park
A6 Logistics Park
Рига, Латвия
от
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Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников. Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
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