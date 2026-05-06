Жилой квартал Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Квартира, которая объединяет все! В одном из самых востребованных и тихих районов исторического центра Тель-Авива, между площадью Явне и площадью Альберта, великолепно отремонтирована квартира, расположенная на 4-м этаже красивого современного здания. Характеристики: - 3 штуки, включая мамму - жилая площадь 73 м2 Солнечная терраса 13 м2 - беспрепятственный вид на город - Лифт - Подземная парковка - Пещера Спортивный зал - Службы охраны и приема Исключительное расположение, всего в нескольких шагах от Пагоды, отеля Montefiore и бульвара Ротшильдов, в самом сердце одного из самых элегантных районов Тель-Авива.