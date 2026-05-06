Жилой квартал Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

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Квартира, которая объединяет все!
В одном из самых востребованных и тихих районов исторического центра Тель-Авива, между площадью Явне и площадью Альберта, великолепно отремонтирована квартира, расположенная на 4-м этаже красивого современного здания.
Характеристики:
- 3 штуки, включая мамму
- жилая площадь 73 м2
Солнечная терраса 13 м2
- беспрепятственный вид на город
- Лифт
- Подземная парковка
- Пещера
Спортивный зал
- Службы охраны и приема
Исключительное расположение, всего в нескольких шагах от Пагоды, отеля Montefiore и бульвара Ротшильдов, в самом сердце одного из самых элегантных районов Тель-Авива.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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