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Жилой квартал Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove

Тель-Авив, Израиль
от
$2,10 млн
;
10
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ID: 39829
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

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Квартира, которая объединяет все! В одном из самых востребованных и тихих районов исторического центра Тель-Авива, между площадью Явне и площадью Альберта, великолепно отремонтирована квартира, расположенная на 4-м этаже красивого современного здания. Характеристики: - 3 штуки, включая мамму - жилая площадь 73 м2 Солнечная терраса 13 м2 - беспрепятственный вид на город - Лифт - Подземная парковка - Пещера Спортивный зал - Службы охраны и приема Исключительное расположение, всего в нескольких шагах от Пагоды, отеля Montefiore и бульвара Ротшильдов, в самом сердце одного из самых элегантных районов Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Rehov nachmani coeur historique de tel aviv superbe appartement renove
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$2,10 млн
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