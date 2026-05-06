Жилой квартал Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Красивая дуплексная крыша для продажи на старом севере Тель-Авива, недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря! Недавнее и хорошо сохранившееся здание в 2002 году 4+5 этаж с лифтом 3 штуки 2 ванные комнаты 60м2 + 40м2 крыша терраса Красивая терраса на крыше с открытой кухней Крыша 35 м2 на табо Очень высокие потолки Спокойный и яркий Отремонтированный высокий статус 2 выставки: Юг, Запад Возможность запросить права на строительство жилой площади 17 м2 на террасе и подключить террасу на крыше 35 м2 Цена: 5 000 000 ш