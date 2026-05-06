Жилой квартал Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

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Красивая дуплексная крыша для продажи на старом севере Тель-Авива, недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря!
Недавнее и хорошо сохранившееся здание в 2002 году
4+5 этаж с лифтом
3 штуки
2 ванные комнаты
60м2 + 40м2 крыша терраса
Красивая терраса на крыше с открытой кухней
Крыша 35 м2 на табо
Очень высокие потолки
Спокойный и яркий
Отремонтированный высокий статус
2 выставки: Юг, Запад
Возможность запросить права на строительство жилой площади 17 м2 на террасе и подключить террасу на крыше 35 м2
Цена: 5 000 000 ш
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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