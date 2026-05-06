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Жилой квартал Magnifique duplex toit proche mer vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$1,64 млн
;
10
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ID: 38346
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Dizengoff, 176

О комплексе

Перевод
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Красивая дуплексная крыша для продажи на старом севере Тель-Авива, недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря! Недавнее и хорошо сохранившееся здание в 2002 году 4+5 этаж с лифтом 3 штуки 2 ванные комнаты 60м2 + 40м2 крыша терраса Красивая терраса на крыше с открытой кухней Крыша 35 м2 на табо Очень высокие потолки Спокойный и яркий Отремонтированный высокий статус 2 выставки: Юг, Запад Возможность запросить права на строительство жилой площади 17 м2 на террасе и подключить террасу на крыше 35 м2 Цена: 5 000 000 ш

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$1,64 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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