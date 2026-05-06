Жилой квартал Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

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Для продажи - Ramat Aviv Guimel, Тель-Авив
Добро пожаловать в самое красивое здание Ramat Aviv Guimel, престижной резиденции, которая воплощает в себе роскошь, комфорт и спокойствие. Расположенный всего в нескольких шагах от центра Шустера, пляжей Рамат-Авива и многих парков на севере Тель-Авива, этот исключительный проект предлагает уникальную среду обитания в одном из самых востребованных районов города.
Здание, считающееся самым эксклюзивным адресом в районе, предлагает необычный статус:
• Полуолимпийский открытый бассейн
• Полностью оборудованный спортзал
• 24/7 смотритель
• Самоуверенный вестибюль с охраной и приемом
• Идеально ухоженный и тихий дом
Квартира 4,5 комнаты 137 м2.
Большая терраса с исключительным панорамным видом на весь Тель-Авив, Герцлию и Рамат-Ган.
Новая квартира со многими улучшениями: высококлассная отделка, индивидуальная кухня, продвинутая система кондиционирования воздуха.
Просторное и светлое жилое пространство, прекрасно устроенное.
Цена: 10 900 000 шекели
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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