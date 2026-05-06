Жилой квартал Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

Для продажи - Ramat Aviv Guimel, Тель-Авив Добро пожаловать в самое красивое здание Ramat Aviv Guimel, престижной резиденции, которая воплощает в себе роскошь, комфорт и спокойствие. Расположенный всего в нескольких шагах от центра Шустера, пляжей Рамат-Авива и многих парков на севере Тель-Авива, этот исключительный проект предлагает уникальную среду обитания в одном из самых востребованных районов города. Здание, считающееся самым эксклюзивным адресом в районе, предлагает необычный статус: • Полуолимпийский открытый бассейн • Полностью оборудованный спортзал • 24/7 смотритель • Самоуверенный вестибюль с охраной и приемом • Идеально ухоженный и тихий дом Квартира 4,5 комнаты 137 м2. Большая терраса с исключительным панорамным видом на весь Тель-Авив, Герцлию и Рамат-Ган. Новая квартира со многими улучшениями: высококлассная отделка, индивидуальная кухня, продвинутая система кондиционирования воздуха. Просторное и светлое жилое пространство, прекрасно устроенное. Цена: 10 900 000 шекели