  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Rare appartement kikar hamedina

Жилой квартал Rare appartement kikar hamedina

Тель-Авив, Израиль
от
$3,41 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 39684
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Tashah, 14

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая квартира на продажу в Тель-Авиве, в районе Кикар Хамедина Новое здание магазина 4 этаж с лифтом 160м2 + 26м2 террасы (18+8) 5 штук 2 ванные комнаты 3 W.C. Большой мастер-люкс с гардеробом 1 парковочное место 3 выставки Мамад Цена: 10 300 000 шт.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 5 pieces a vendre dans un bel immeuble kiryat leumi rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,59 млн
Жилой квартал A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Жилой квартал Bon emplacement bonne affaire investi
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,95 млн
Жилой квартал Immeuble neuf 4 pieces jardin parking
Тель-Авив, Израиль
от
$3,92 млн
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Rare appartement kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$3,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Показать все Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Жилой квартал Immeuble recent centre ville
Нетания, Израиль
от
$761,300
Здание - 4 комнаты - 106 м2 + балкон 14 м2 Открытый вид 2 ванные комнаты отремонтированы 3 автостоянки лифт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Жилой квартал 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Жилой квартал 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Жилой квартал 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Жилой квартал 4 pieces recent quartier barnea en tres bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$589,180
Красивая квартира 4 номера в недавнем здании
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Жилой квартал Proche parc hayarkon
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Красивая квартира с открытым видом на парк Хаяркон
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации