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Жилой квартал A vendre boulevard nordau tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
;
10
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ID: 39658
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Нахум Соколов, 60

О комплексе

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На углу улицы Мандельштам, в роскошном здании в самом сердце Старого Севера Тель-Авива, откройте для себя эту великолепную 3-комнатную квартиру, предлагающую высококачественные услуги. -Особенности: Жилая площадь 68 м2 14 м2 солнечной террасы 3 штуки, в том числе мамад (защищенная комната) Просторные комнаты Высококачественная кухня открыта для большой гостиной Элегантная ванная комната Стоящее здание

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre boulevard nordau tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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