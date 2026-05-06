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Жилой квартал Lev hair 2 pieces rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
;
7
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ID: 38893
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Иегуда ХаЛеви, 79

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, Лев Волосы, очень близко к Ротшильду, трамвай и парк Хамессила Здание в стиле Баухаус 3-й этаж без лифта 2 штуки 60м2 + 5м2 балкона в фасаде Балкон обслуживания номеров Высокий потолок 3 метра Очень яркий 3 выставки: Север, Юг, Восток Аренда 8000 шекелей в месяц Отлично подходит для инвестиций, таких как проживание там. Цена: 3,290,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Lev hair 2 pieces rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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