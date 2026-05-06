Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild

Пентхаус на продажу в Тель-Авиве в районе Ротшильдов - Стоящее здание - около 118,5 м2 - Около 16,5 м2 балкона на первом этаже - Плюс крыша площадью около 67 м2 в кадастре Уникальный и хорошо спроектированный пентхаус в одном из самых красивых зданий Тель-Авива. ▪️4 спальни, включая мастер-люкс ▪️2 ванные комнаты ▪️3 выставки ▪️Лифт на первый этаж ▪️Частная и выделенная парковка! Цена: NIS 11 150 000