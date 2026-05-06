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Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild

Тель-Авив, Израиль
от
$3,66 млн
;
8
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ID: 38323
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahmani, 31

О комплексе

Перевод
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Пентхаус на продажу в Тель-Авиве в районе Ротшильдов - Стоящее здание - около 118,5 м2 - Около 16,5 м2 балкона на первом этаже - Плюс крыша площадью около 67 м2 в кадастре Уникальный и хорошо спроектированный пентхаус в одном из самых красивых зданий Тель-Авива. ▪️4 спальни, включая мастер-люкс ▪️2 ванные комнаты ▪️3 выставки ▪️Лифт на первый этаж ▪️Частная и выделенная парковка! Цена: NIS 11 150 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Penthouse immeuble de standing rothschild
Тель-Авив, Израиль
от
$3,66 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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