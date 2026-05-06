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Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel

Нетания, Израиль
от
$2,46 млн
;
13
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ID: 38325
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Kadesh, 10

О комплексе

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Аутентичный дом на продажу в Нетании, на тихой и зеленой улице недалеко от улицы Шарет на севере Нетании. 450 м2 земли, 320 м2 жилой площади. Красивый сад с фруктовыми деревьями. 7 номеров, 2 родительских люкса, в том числе один с раздевалкой, 3 ванные комнаты, 4 W.C. Тихий и яркий, открытый вид. 3 единицы аренды в ДРК с выручкой 8500 ш/месяц. Дом, полный потенциала. Дом сдается в аренду по 11 000 ш/месяц.

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel
Нетания, Израиль
от
$2,46 млн
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