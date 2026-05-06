Жилой квартал Maison authentique pleine de potentiel

Аутентичный дом на продажу в Нетании, на тихой и зеленой улице недалеко от улицы Шарет на севере Нетании. 450 м2 земли, 320 м2 жилой площади. Красивый сад с фруктовыми деревьями. 7 номеров, 2 родительских люкса, в том числе один с раздевалкой, 3 ванные комнаты, 4 W.C. Тихий и яркий, открытый вид. 3 единицы аренды в ДРК с выручкой 8500 ш/месяц. Дом, полный потенциала. Дом сдается в аренду по 11 000 ш/месяц.