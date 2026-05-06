Жилой квартал Une villa de reve vous navez plus qua poser vos valises

RE/MAX Hadera представляет вам в эксклюзивности роскошную виллу в Хадере, на стенде Кесарии!
Его характеристики:
- Абсолютно исключительная вилла, 6 комнат 270 м2 на участке 420 м2,
- Роскошное жилое пространство, все в паркетных полах, с его ультрасовременной кошерной кухней и огромным островом,
- большая гостиная с превосходной высотой потолка и огромным окном залива,
- Большой мастер-люкс на первом этаже с его гримерной и ванной комнатой мечты,
- красивая открытая площадка, окружающая дом с террасой, бассейном, открытой кухней, зоной отдыха, ванной комнатой,
- 4 детские комнаты, включая защищенную комнату,
- Плюс: ультрапроизводительная система кондиционирования воздуха, ультрасовременная система домашней автоматизации и множество других дополнений!
Местонахождение:
Наша вилла расположена в тихом жилом районе на краю центра города, недалеко от многих удобств, магазинов, сообществ, школ, транспорта...
Короче говоря, мечта о семейной жизни или доме для отдыха!
Контакты RE/MAX Хадера,
Рахель ‘Хая Бенгигуи,
Профессиональная лицензия 313736.
Be'ezrat Hashem, Beya'had или BeSim'ha Nenatstea'h!