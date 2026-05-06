Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un bel immeuble dans un immeuble neuf haut standing luxueux projet de qualite vue sur la mer

Статус проекта Мардочи приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов Нетании. Проект расположен в новом районе под названием Hayam Park перед Nat 600. Близко к набережной и точнее Грейс у нового лифта Island Beach во дворе Сенсе расположен в очень популярном районе, у туристов самые красивые отели уже открыты (Остров, Рамада, Западная лагуна). Характеристики проекта Престижная жилая башня будет окружена садами и частным игровым парком в резиденции. Проект Sense соответствует всем экологическим и экономическим стандартам. Красивый вестибюль высотой 6 метров Он будет представлять охранный пост и украшение назначенным 4 ультрабыстрых и современных роскошных лифта В комплексе Sense вы будете наслаждаться фитнес-центрами, комплексами йоги, ухоженным садом, зонами отдыха для владельцев. Проект сопровождается банковской гарантией. Особенности квартиры 5 комнатный фасад Площадь 142 м2 плюс терраса 26 м2 5 номеров апартаменты побережье Поверхность 131 м2 плюс терраса 17 м2 Очень роскошный интерьер Фарфоровая гранитная плитка 80/80 или 100/100 Фарфоровая гранитная плитка в комнатах или паркетный пол на выбор. Терраса выбор плитка, паркет или тик Централизованный кондиционер последнего поколения. Высококачественные межкомнатные двери Выбор кухни, среди лучших компаний на рынке, мраморный план работы Плитка для ванной комнаты до потолка Висячие туалеты 4 точки домашней автоматизации Домой Кино Подготовка Электрические магазины во всем доме Качественный смесительный клапан Квартира продается с парковочным местом Выпуск май 2027 года