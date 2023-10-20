  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$5,55 млн
26.08.2025
$5,55 млн
14.07.2025
$5,20 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 26940
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Израиль
от
$726,000
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$848,250
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Нетания, Израиль
от
$1,20 млн
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$942,000
Вы просматриваете
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,55 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$705,000
Новый проект в 2 9-этажных зданиях и 1 19-этажном здании, Кириат Хайовель Иерусалим Коммерческий центр рядом с проектом, в 300 м от трамвая. 2 лифта, 3 детских сада, клуб для жителей, 1 парковка на квартиру Доставка в марте 2028 года 2 номера 54m2 с террасой 18m2 Цена: 2,350,000sh 4 номера…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$474,000
Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, который включает в себя 10 зданий от 6 до 8 этажей, каждое здание с 3 квартирами. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями и легким …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Показать все Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Жилой квартал Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Герцлия, Израиль
от
$1,98 млн
Новый проект на Герцилии в новом районе в моде Галил Ям. Новое здание бутика с современной архитектурой в сочетании со стилем Bauhaus TLV. Внутренние и внешние услуги высокого уровня. Все квартиры будут оборудованы и меблированы. Большой выбор квартиры от первого этажа до пентхауса. Обеспече…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации