  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$686,771
;
6
Оставить заявку
ID: 32669
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,10 млн
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$2,25 млн
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$704,765
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,27 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$686,771
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$864,912
Новый проект в Кирьят-Хайовеле, апартаменты от 3 до 5 комнат, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей Проект Nine Delivery Dec 2026 Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр, включающ…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,55 млн
В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Расположение Привилегировано, недалеко от королевского пляжа Hotelt всего в нескольких шагах от моря. Проект 6 Floor Shop с высококлассными и роскошными услугами. Экологическое строительство. Вид на море даже с первого этажа. 1 парковочное место для каждой квартиры. Поверхности квартир прост…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации