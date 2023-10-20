  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,43 млн
26.08.2025
$1,43 млн
14.07.2025
$1,33 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 26876
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Ussishkine Up Town Project - стратегическое бутик-здание, расположенное менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Строитель Чува, чья репутация больше не может быть достигнута, уже осуществил несколько проектов, таких как морской проект перед пляжем, офисный проект Сохо, Титаниум и многие другие проекты. Характеристики проекта Проект Up Town в Чуве включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаус и подвесной садовый первый этаж. Натуральный камень и алюминиевое наружное покрытие Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Квартира 3 номера 83 м2 +12 м2 с террасы Квартира 4 номера 97 м2 + терраса 12 м2 Апартаменты 5 номеров 128,5 м2 + 12 м2 с террасы

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$865,200
Жилой квартал Jerusalem arnona
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,60 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$780,000
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,43 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Показать все Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,08 млн
Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, соврем…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,14 млн
МАГНИФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА БАТ ЯМ. ИДЕАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ Близ ТРАМВЭЙ, ПЛАГ, РЮ БАЛФУР С ВСЕМИ СВОИМИ ТРАДИМИ И РЮ АТСМАУТ
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Жилой квартал A proximite de la mer neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,61 млн
Очень красивый проект на Тель-Авиве недалеко от моря и знаменитого района Неве Цедек. пентхаус из 4 комнат, 3 чбер-кровать с 2 грязными ваннами. Прекрасная терраса площадью 56 м2 расположена на 7 этаже. 1 парковочное место. Доставка 8 месяцев
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации