  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
;
12
Оставить заявку
ID: 33169
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Живите безопасно, свободно, в теплой и элегантной обстановке. Эта резиденция была разработана для тех, кто хочет сохранить полную автономию, наслаждаясь безопасной, дружественной и высококлассной средой. Абсолютная безопасность – ежедневное спокойствие Безопасность 24/7 с постоянной охраной Контролируемый доступ и спокойная жилая среда Обнадеживающая основа для вас и ваших близких, без компромисса с вашей независимостью. Настоящая соседская жизнь, дружелюбная и теплая Роскошное лобби, место встречи и обмена Синагога в резиденции, укрепляющая общественные связи Резиденция размером с человека, идеально подходит для создания отношений при уважении частной жизни каждого человека. Полная автономия дома навсегда Частные апартаменты от 2 до 5 номеров, с балконом или большой террасой Недвижимость, зарегистрированная в Табу: вы полностью владеете своим жильем Нет обязательств по обслуживанию: вы свободно выбираете то, что вам нужно, когда вы хотите. Услуга la carte, в соответствии с вашими пожеланиями Ресторан Спортивный зал Медицинская помощь и вспомогательные услуги ➡️ Вы остаетесь независимым, с решениями на кончиках ваших пальцев. Идеальное место Магазины и объекты поблизости Всего в 20 минутах от центра Иерусалима Снижение платы за кондоминиум, редкое преимущество для проживания такого статуса Идеальное сочетание безопасности, удобства, комфорта и свободы. Место жизни, предназначенное для сегодняшнего дня и для будущего.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,26 млн
Жилой квартал A vendre projet residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,03 млн
Жилой квартал Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Жилой квартал Единственный частный квартал на Кармеле — старт нового этапа
Хайфа, Израиль
от
$818,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Спец-предложение к запуску: платите 400 000 ₪ сейчас, а остаток — по спец-плану ближе к заселению, причём без привязки к индексу. Количество квартир и срок акции ограничены. О проекте Закрытый бутиковый квартал на пересечении ул. Шошанат ха-Кармель × ха-Иланот × Дерех ха-Ям — максимум …
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Показать все Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Жилой квартал Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Бат-Ям, Израиль
от
$1,68 млн
Продажа - Проект Ривьера Эксклюзивные условия PRESAL согласованы для нашего агентства по первым 5 проданным квартирам. Первый морской путь - PRESAL - исключительные условия Редкая возможность на первой линии моря, всего в нескольких минутах от Тель-Авива. Ривьера - это исключительный роск…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Показать все Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Жилой квартал En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Иерусалим, Израиль
от
$935,870
Очень красивый проект на Кирьят Йовел Лимитропхе Рамат Денья, резиденция из 2 зданий, здание из 8 этажей и башня из 18 этажей. Большой выбор апартаментов с большим балконом от 2 до 5 комнат с цокольным этажом и пентхаусом. Парковка для каждой квартиры, подвалы опциональны. Доставка 53 месяца…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации